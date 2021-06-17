Токаев поставил цель увеличить долю газа в  энергобалансе Казахстана до 25%

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на пути к углеродной нейтральности и декарбонизация промышленности, газ в структуре энергобаланса республики должен занимать не менее 25% к 2030 году.

В ходе совещания в Акорде по развитию газовой отрасли, президент поручил к 2030 году увеличить объем газовой генерации в полтора раза – с 21 до 33 млрд киловатт-часов.

"Газ должен занять не менее четверти энергобаланса страны. Согласно моему поручению, к этому времени доля возобновляемых источников энергии должна составить 15%. Таким образом, к концу текущего десятилетия почти половина электроэнергии в стране будет вырабатываться за счет более экологичных источников", – отметил Токаев.

На совещании также был затронут вопрос глубокой переработки углеводородов.

"Разговоры о нефтегазохимии у нас, как правило, сводятся к двум продуктам: полиэтилен и полипропилен. Думаю, что надо расширить этот перечень. Спрос на рынке не ограничивается этими материалами", - уверен казахстанский президент.