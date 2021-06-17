Дачная амнистия в России может стать бессрочной

Росреестр предлагает сделать дачную амнистию, подразумевающую упрощенный порядок оформления прав граждан на жилые, дачные и садовые дома, бессрочной. В настоящее время эта мера действует до 1 марта 2026 года.

"У нас есть инициатива, предлагаем сделать бессрочной эту норму [о дачной амнистии]. Соответствующий законопроект в стадии согласования", - рассказал статс-секретарь - замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий в ходе на онлайн-конференции для малого и среднего предпринимательства в рамках "Опоры России".

Он напомнил, что дачная амнистия начала действовать в России в 2006 году, за эти годы ей воспользовались более 14 млн заявителей.

Дачная амнистия наиболее популярна в Дагестане, Татарстане, Волгоградской, Иркутской областях и Красноярском крае.