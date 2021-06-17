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Власти Москвы опровергли информацию о новом локдауне

Власти Москвы опровергли информацию о новом локдауне

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что не слышал о планах повторно ввести с Москве локдаун из-за ситуации с коронавирусом.

По словам Немерюка, слухи о локдауне - бред. "Я ничего об этом не слышал", - заявил он радиостанции "Говорит Москва".

Ранее издание Forbes со ссылкой на источники писало о том, что московские власти на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом рассматривают возможность снова ввести в городе локдаун.

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Вестник Кавказа

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