Кубанские полицейские сняли с поезда в Сочи "зацепера" из Тульской области

Кубанские полицейские на подъезде к Сочи сняли с поезда любопытного пассажира: житель Тульской области добрался к Югу на вагонной сцепке, - сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

При обходе состава во время его стоянки транспортные полицейские заметили человека, сидящего на сцепке между локомотивом и первым вагоном. Открыв дверь, ведущую к локомотиву, они подняли парня в вагон и убедившись в том, что он жив и здоров, выяснили, что молодой человек таким способом решил добраться на Юг, не осознавая, что мог сорваться со сцепки в любой момент, - передает "АиФ-Юг".

На станции Узловая 23-летнего уроженца Тульской области передали в дежурную часть для выяснения обстоятельств и принятия процессуального решения.