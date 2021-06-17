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Дневник ЕВРО 2020. Неделя первая

Телерадиоведущий Гия Саралидзе подвёл итоги первой недели Чемпионата Европы 2020, выделил самые запоминающиеся моменты за прошедший период, а также назвал фаворита турнира.

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Вестник Кавказа

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