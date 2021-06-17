Дневник ЕВРО 2020. Неделя первая 17 июн в 16:53 Телерадиоведущий Гия Саралидзе подвёл итоги первой недели Чемпионата Европы 2020, выделил самые запоминающиеся моменты за прошедший период, а также назвал фаворита турнира. 870 просмотров Видео Россия Мировые новости Культура Общество Спорт Гия Саралидзе футбол Бельгия Украина Дания Финляндия Шевченко Кристиан Эриксен Черчесов Франция Германия Нидерланды сборная России Евро-2020 видео видеоновости Ещё ... Далее Кубанские полицейские сняли с поезда в Сочи "зацепера" из Тульской области Ранее Турция отправит астронавта на МКС Вестник Кавказа в YouTube Подписаться