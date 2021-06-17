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Турция отправит астронавта на МКС

Турция отправит астронавта на МКС

Турция ведет переговоры с Россией и США по доставке своего астронавта на Международную космическую станцию, сообщил глава национального космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым.

"Мы ведем переговоры по этому вопросу с нашими партнерами, в основном из США и России. Мы на заключительной фазе", - сказал он, отметив, что подписание контракта пройдет в ближайшие месяцы, после чего начнется отбор кандидатов, передает "Интерфакс".

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