Малолетние мародеры разграбили ресторан в Дербенте

Расположенный на берегу моря в Дербенте ресторан "Белуга" разгромлен мародерам. По предварительным данным, к нападению причастны несовершеннолетние лица.

В соцсетях распространился ролик, где видны кадры разбитых окон и посуды, испорченной мебели. Преступники также выломали двери, вывели из строя камеры видеонаблюдения. Сумма ущерба по минимальным расчетам составляет около 2-3 млн рублей.

Хозяин разгромленного заведения обратился в полицию, проводится расследование. В настоящее время задержаны 4 подростка. Обстоятельства инцидента уточняются.