Аракчи: Иран вплотную подошел к соглашению по ядерной сделке

Участники переговоров по иранской ядерной программе в Вене вплотную приблизились к заключению соглашения по ядерной сделке, - заявил сегодня глава иранской делегации на переговорах, заместитель министра иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

"Мы убеждены, что больше, чем когда-либо, стороны близки к заключению соглашения, однако есть еще ряд ключевых вопросов, которые подлежат обсуждению", - цитирует его ТАСС со ссылкой на иранское информационное агентство "Фарс".