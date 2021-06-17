Власти Алматы введут коронавирусные послабления

Эпидемиологическая ситуация в Алматы стабилизировалась с тенденцией к дальнейшему улучшению, в связи с чем уже подготовлено постановление, которым буде введен ряд послаблений для бизнеса, - сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

"С начала месяца заболеваемость коронавирусом снизилась в два раза. За последние сутки зарегистрировано 112 случаев КВИ, а суточный прирост снизился до 0,1%", - сказал главный санврач Алматы, добавив, что это соответствует параметрам "зеленой" зоны, - передает "АиФ-Казахстан".

Планируется, что постановление вступит в силу с 19 июня.