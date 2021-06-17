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Путин заявил о готовности России к диалогу с США

Путин заявил о готовности России к диалогу с США

Россия готова к продолжению диалога с США, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что ситуация зависит от готовности Вашингтона к переговорному процессу.

"Мы готовы к продолжению этого диалога настолько, насколько будет готова американская сторона", - сказал российский лидер.

В этой связи он напомнил, что российская сторона много лет предлагает США начать диалог по кибербезопасности, но Вашингтон отказывается, обвиняя Москву во всех грехах.

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