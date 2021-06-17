Эрдоган снова призвал ЕС принять в его состав Турцию

Евросоюзу (ЕС) следует как можно скорее принять в свой состав Турцию, - заявил сегодня на саммите стран юго-восточной Европы в Анталье президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы хотим наконец прийти к результату нашего многолетнего стремления в ЕС. Невозможно, чтобы он стал центром притяжения и силы без присутствия в нем Турции. Мы хотим, чтобы ЕС как можно быстрее избавился от слепоты, в которую он впал", - заявил Эрдоган, передает РИА Новости.

Напомним, Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, а в 1987-м году подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о ее вступлении начались лишь в 2005 году, неоднократно прекращаясь из-за разногласий.