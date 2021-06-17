Армянский специалист вошел в тренерский штаб ЦСКА

Футбольный тренер Григорий Бабаян вошел в штаб московского "ЦСКА". Он стал ассистентом главного тренера армейцев Алексея Березуцкого, сообщает официальный сайт клуба.

"Он будет помогать Алексею Березуцкому, который назначен исполняющим обязанности главного тренера. Ранее Григорий Константинович возглавлял футбольный клуб "Тобол". Добро пожаловать в армейский клуб", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что экс-тренер казахстанского "Тобола" Бабаян может получить должность тренера в московской команде.