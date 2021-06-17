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Месси поздравил легендарную грузинскую шахматистку Нону Гаприндашвили с юбилеем

Месси поздравил легендарную грузинскую шахматистку Нону Гаприндашвили с юбилеем

Прославленная грузинская шахматистка, пятикратная чемпионка мира  Нона Гаприндашвили отметила юбилей в мае этого года.

Так как спортсменка – давняя поклонница таланта капитана сборной Аргентины и "Барселоны" Лионеля Месси, футболист подарил ей свою клубную футболку с автографом, сообщает Федерация шахмат Грузии.

Ранее сообщалось, что 3 мая легенде мировых шахмат исполнилось 80 лет.

По словам самой Гаприндашвили, подарок стал для нее сюрпризом. "На футболке написано: "Нона, поздравляю с днем рождения – Лео Месси". В моем музее эта майка займет особенное место", - приводит ее слова Sputnik Грузия.

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