Глава КБР призвал вернуть коронавирусные ограничения

Лучше принять излишние меры, чем прийти к катастрофе, и возобновить меры безопасности, которые применялись на пике заболеваемости, - заявил глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков в своем Инстаграм-аккаунте.

В республике есть резервы и необходимое оборудование, но неизвестно как поведет себя вирус. Поэтому только один ответ – вакцинация, - отметил он, подчеркнув: когда эпидситуация позволяла, ограничительные меры снимались, когда ухудшилась – их введут снова, - передает "АиФ-Ставрополье".

Глава КБР поручил участникам оперштаба проинформировать глав поселений о том, что никаких массовых мероприятий проводиться не должно, что касается траурных мероприятий – они будут организовываться через Духовное управление мусульман и священнослужителей.

По данным оперштаба КБР, на сегодняшний день в регионе выявлено 24 557 случаев заражения коронавирусом, 16 из них – за последние сутки.