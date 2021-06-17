Ставрополье определилось с датой голосования в краевую думу

Выборы в Ставропольскую краевую думу седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 19 сентября, говорится в сообщении на сайте краевого парламента.

"Выборы депутатов Думы Ставрополья нового созыва состоятся 19 сентября 2021 года одновременно с выборами депутатов Государственной думы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жителям края предстоит избрать 50 депутатов региональной думы, из них 25 депутатов — по одномандатным избирательным округам и 25 депутатов — по партийным спискам, также в этот день пройдут выборы представительных органов в пяти крупнейших муниципальных образованиях края, включая Ставрополь, в двух муниципальных образованиях пройдут дополнительные и досрочные выборы.