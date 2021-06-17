Усман Нурмагомедов узнал соперника в Bellator 263

Российский легковес смешанных единоборств Усман Нурмагомедов встретится с американцем Мэнни Муро в рамках Bellator 263, который пройдет 31 июля.

Отметим, что главным поединком турнира турнира станет бой чемпиона в полулегком весе Патрисио Фрейре и Эй Джея Макки, который не потерпел ни одного поражения. Противостояние пройдет в рамках финала Гран-при.

Напомним, что в апреле текущего года Усман выиграл единогласным решением судей у Майка Хэмэлла. На счету 23-летнего спортсмена 12 побед в 12 боях.