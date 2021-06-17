Буффон вернулся в "Парму"

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон перейдет в "Парму".

Клуб объявил о переходе 43-летнего игрока видеороликом в Instagram, в котором он выкапывает на поле сундучок с костюмом Супермена и формой "Пармы". Видео сопровождено хэштегом "Возвращение Супермена".

Стоит отметить, что Буффон начинал свою футбольную карьеру именно в "Парме", в которой дебютировал в Серии А в 1995 году в возрасте 17-лет.

В 2001 году вратарь подписал контракт с "Ювентусом", за который выступал до 2021.