Власти Северной Осетии будут сотрудничать с Италией

Власти Северной Осетии намерены наладить сотрудничество с Италией в сфере АПК, туризма и легкой промышленности, - сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Как сообщил в ходе рабочей встречи с генеральным почетным консулом Италии в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Пьерпаоло Лодиджиани врио Северной Осетии Сергей Меняйло, республика готова к развитию сотрудничества с регионами Италии и созданию условий для привлечения инвестиций.

"Наша сегодняшняя встреча станет очередным шагом к укреплению дружбы и сотрудничеству между Северной Осетией и Италией. Мы готовы к сотрудничеству на благо наших народов", - цитирует пресс-служба Меняйло, передает "Интерфакс".

Лодиджиани отметил, что власти Италии нацелены на укрепление деловых отношений, и, прежде всего, это касается экономики - сельского хозяйства, садоводства.

Также он добавил, что у Северной Осетии есть необходимый потенциал для развития туризма, и эта отрасль может стать территорией для совершенствования партнерских отношений.