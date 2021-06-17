Кабардино-Балкарию стали круглосуточно охранять от селей

Спасатели в Кабардино-Балкарии начали круглосуточное дежурство в верховьях реки Герхожан-Суу из-за угрозы схода селей в Эльбрусском районе республики, сообщил начальник республиканского ГУ МЧС Михаил Надежин.

По его словам, наблюдательный пост создан для оценки изменений в русловой зоне и состоянием склонов селевого бассейна в верховьях реки Герхожан-Су, в зоне активной подпитки селевого материала. Кроме того, в бассейне Герхожан-Суу проводят работы по расчистке селепропускного лотка.

Однако все еще представляет опасность оползень Бузулган, находящийся в нижней части реки, где образовался завал из камней и река протекает сквозь завал по фильтрационным каналам, передает "Это Кавказ".