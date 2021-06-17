Кубань ждет новый удар стихии

Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк, ссылаясь на прогнозы синоптиков, заявил, что в ближайшее время в регионе произойдет резкое ухудшение погоды, ожидается усиление ветра и осадков. Ранее в крае из-за дождей и града были повреждены частные дома и подтоплены придомовые территории.

По его словам прогнозируются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

Гавриляк уточнил, что также действует штормовое предупреждение по формированию смерчей над Черным морем на участке Магри - Веселое, по формированию смерчей на участке от Анапы до Магри.