Путин и Байден добились двух результатов

У встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве есть два практических результата, рассказал в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, комментируя переговоры российского и американского лидеров, прошедшие накануне.

"Первый результат – возвращение послов и начало обсуждения нормализации отношений на дипломатическом фронте с целью улучшить или усовершенствовать работу дипломатических представительств. В перспективе, может быть, Россия исключит США из списка недружественных государств, поскольку это и было связано с отзывом послов. Это тоже важная позиция, которая пока остается", - прежде всего отметил он.

"Второй результат – подписанная совестная декларация о стратегической стабильности, где говорится, что нельзя выиграть ядерную войну и нельзя даже думать о том, чтобы ее развязать. Эта декларация повторяет заявления, которые были сделаны в 1972 году руководствами наших стран, Брежневым и Никсоном и подтверждены в Женеве в 1985 году Горбачевым и Рейганом. И сейчас эти важные слова прозвучали в третий раз", - обратил внимание Владимир Васильев.

"Заметьте, это не совсем уступка для американской стороны постоянным требованиям и дипломатическим просьбам России о подписании подобного рода декларации. На самом деле США сейчас сталкиваются с серьезными трудностями в выделении финансовых средств, в том числе на модернизацию ядерных потенциалов и развязывание гонки вооружений в сфере ракетно-ядерных технологий. По сути, декларацией Вашингтон непрямо признал этот факт, что он участвовать в гонке не готов", - добавил американист.

Все остальные результаты переговоров сводятся к договоренностям о начале консультаций по большому числу тем. "Президенты инициировали процессы по кибербезопасности, по Арктике, по климатическим изменениям, по стратегической стабильности (куда включен вопрос дополнения договора о СНВ-3 новыми системами вооружений). По проблеме кибербезопасности так и сказано, что это принципиально важная сфера, но консультативная, и рабочая группа по ней будет проводить именно консультации", - указал эксперт.

"При этом уже на пресс-конференции Байден дал понять, что американская сторона дает консультациям ограниченный срок, примерно полгода, и за это время в озвученных сферах должны быть прорывы, а если их не будет, начнется сворачивание инициатив. Пока непонятно, как это будет работать, может ли неудача в одной сфере привести к прекращению консультаций в других сферах. Это был самый большой настораживающий момент вчерашнего дня", - подчеркнул Владимир Васильев.

"По сути, это установка сроков для консультаций – это новация со стороны США. Американская оппозиция, в основном это республиканцы, набирает силы и обороты в противостоянии с демократами, и она, естественно, будет внимательно следит за этими процессами – лишнее свидетельство того, что мы не должны питать, как сказал российский президент, большие иллюзии относительно плодотворности этих консультаций по всем сферам. Российская сторона, возможно, хотела, чтобы договоренности были оформлены документально, в виде широкой декларации, но этого не произошло", - отметил он.

Вполне вероятно, что незадолго до встречи американская сторона переформатировала подход к переговорам Байдена с Путиным. "Если раньше американцы выступали с позиции силы и ультиматумов, то накануне ничего подобного мы не увидели. Напомню, что в начале февраля Байден прямо заявил, что необходимо немедленно освободить Навального безо всяких условий, но четыре месяца спустя эти требования исчезли. Судя по всему, американцы решили просто изложить свою позицию, выслушать в ответ позицию России, очертить это как систему красных линий и посмотреть, как будут развиваться события дальше", - пояснил американист.

"В итоге сверхцелей американская делегация не ставила. Состоялся конструктивный диалог, и то, что он не принял конфронтационную форму, не имел элементов перепалки, можно считать достижением встречи в Женеве. Изначально эти переговоры мыслились только как консультации на высшем уровне, и продолжались они всего 3,5 часа, хотя были ожидания, что все может затянуться на 5 часов и более. В итоге минимальные цели были достигнуты, а большего никто и не ждал", - заключил Владимир Васильев.