На Ставрополье в четыре раза выросли выплаты к школе для детей из многодетных семей

Депутаты Думы Ставропольского края на сегодняшнем заседании приняли закон, увеличивающий ежегодное пособие на подготовку детей из многодетных семей к школе с 1,2 тыс до 5 тыс рублей.

"Депутатский корпус единогласно поддержал инициативу губернатора Владимира Владимирова об увеличении размера "школьного" пособия для многодетных семей. Решение коснется более 41 тыс ставропольских семей, где воспитываются трое и более детей. Уверен, это станет хорошим подспорьем для подготовки к новому учебному году", - рассказал председатель краевого парламента Геннадий Ягубов, цитирует его "Интерфакс".

Новая мера поддержки коснется почти 65 тыс школьников, на ее финансовое обеспечение из краевого бюджета будет направлено более 260 млн рублей, увеличенные в четыре раза выплаты многодетные семьи получат уже в нынешнем году в беззаявительном порядке.