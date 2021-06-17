Эрдоган не исключил возможности строительства военной базы в Азербайджане

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что в рамках подписанной Шушинской декларации возможно создание военной базы ВС Турции на территории Азербайджана.

"Это не выходит за рамки положений декларации. Развитие этого вопроса возможно. Эта тема может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом России Владимиром Путиным. И в ходе наших переговоров она тоже может реализовываться по-своему", - приводит слова Эрдогана ТАСС.

Президент Турции подчеркнул, что в настоящее время "первоочередным на данный момент является вопрос об обеспечении гарантий безопасности на протяжении всей границы Азербайджана и ее защите".