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Эрдоган не исключил возможности строительства военной базы в Азербайджане

Эрдоган не исключил возможности строительства военной базы в Азербайджане

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что в рамках подписанной Шушинской декларации возможно создание военной базы ВС Турции на территории Азербайджана.

"Это не выходит за рамки положений декларации. Развитие этого вопроса возможно. Эта тема может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом России Владимиром Путиным. И в ходе наших переговоров она тоже может реализовываться по-своему", - приводит слова Эрдогана ТАСС.

Президент Турции подчеркнул, что в настоящее время "первоочередным на данный момент является вопрос об обеспечении гарантий безопасности на протяжении всей границы Азербайджана и ее защите".

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