В Ингушетии поддержат строительство объектов культуры

В Ингушетии на строительство шести культурных учреждений будет направлено более восьми миллиардов рублей сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в ходе послания Народному собранию республики.

В числе объектов – Республиканский музей краеведения, Государственный колледж искусств, Национальная библиотека, Государственная филармония, Русский государственный музыкально-драматический театр и Республиканский театрально-культурный комплекс.

Ранее сообщалось, что к 100-летию государственности региона, которое будет отмечаться в 2024 году, республиканские власти рассчитывают завершить строительство первой государственной филармонии, колледжа искусств и музея краеведения и еще трех объектов культуры, напоминает ТАСС.