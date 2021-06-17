Воздушная гавань Симферополя возобновила прием самолетов

Службам аэропорта Симферополя удалось оперативно разблокировать взлетно-посадочную полосу (ВПП) для возобновления работы в штатном режиме после инцидента с выехавшим за ее пределы самолетом, - сообщили в пресс-службе авиаузла.

"Аэропорт "Симферополь" возобновил работу в штатном режиме. Взлетно-посадочная полоса разблокирована", - сообщили в пресс-службе, передает РИА Новости.

На данный момент задерживается прибытие 21 рейса, экипажи 17 из них приняли решение приземлиться на запасных аэродромах, добавили в пресс-службе.

Напомним, сегодня при посадке в аэропорту Симферополя выкатился за пределы ВПП самолет ООО Авиакомпания "Икар", летевший из Москвы. На борту находились 284 пассажира, к счастью, обошлось без пострадавших.