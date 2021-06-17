Российские эксперты прилетели в Турцию

В Турцию сегодня для оценки ситуации с коронавирусом на туристических объектах прилетела группа российских экспертов, - заявил источник, знакомый с ситуацией.

"Эксперты прилетели в Турцию. Во главе делегации – представитель Роспотребнадзора. В состав также входит представитель Ростуризма", - цитирует собеседника РИА Новости.

Планируется, что эксперты оценят ситуацию с распространением коронавируса, проводимые противоэпидемические мероприятия и меры по охране здоровья туристов, - уточнили в Роспотребнадзоре.

По итогам визита специалистов будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения.