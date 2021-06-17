Путин и Байден намерены провести переговоры с Эрдоганом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал встречи с коллегами из России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Так, говоря о том, что у российского руководства нет намерения затягивать вопрос создания Зангезурского коридора, Эрдоган отметил, что этот вопрос будет предметом переговоров с Путиным. "Напротив, есть настрой на поддержку. Скоро у нас состоится двусторонняя встреча с Путиным", - сообщил глава турецкого государства, комментируя ситуацию на Южном Кавказе.

Далее он заявил о том, что президент США Джо Байден выразил желание посетить Турцию с визитом. По словам Эрдогана, в настоящее время условия встречи находятся на стадии согласования.

В то же время он напомнил, что на состоявшихся 14 июня переговорах с американским коллегой обсуждалась ситуация с российскими зенитными ракетными системами С-400 и программой истребителя F-35. "Соединенным Штатам не стоит ждать от Турции каких-то новых шагов по С-400 или F-35", - прокомментировал итоги переговоров президент Турции.