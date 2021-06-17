Кисловодск временно возглавит Вячеслав Сергиенко

Сегодня в ходе внеочередного заседания городской думы Кисловодска депутаты согласовали назначение исполняющего обязанности главы города-курорта – им стал Вячеслав Сергиенко, - сообщили в горадминистрации.

Вячеслав Сергиенко был первым замглавы Кисловодска, 23 июня ему исполнится 48 лет. У и.о. главы города два высших образования: юридическое и экономическое, его управленческий опыт составляет более 20 лет, - передает "АиФ-Ставрополье".

Напомним, что мэр Кисловодска Александр Курбатов получил тяжелейшие травмы при падении с электросамоката и был госпитализирован в московский Национальный медицинский центр им. Бурденко.