Эрдоган: Россия поддержит создание Зангезурского коридора

У Москвы нет намерения затягивать вопрос создания Зангезурского коридора, - заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Напротив, есть настрой на поддержку. Скоро у нас состоится двусторонняя встреча с Владимиром Путиным", - сообщил глава государства, комментируя ситуацию на Южном Кавказе, цитирует его турецкое информационное агентство Анадолу.

Президент подчеркнул, что Анкара готова предпринять шаги по развитию сотрудничества в Кавказском регионе, отметив, что аналогичные шаги по повышению доверия в регионе должна предпринять и Армения, и первым важным шагом в данном направлении может стать передача Азербайджану карт минных полей.

Касаясь инициативы создания "Шестисторонней платформы" на Кавказе, Эрдоган отметил, что Тбилиси и Ереван пока не дали позитивного сигнала в данном вопросе, тогда как Россия выступает за создание подобной структуры.

"Если Армения и Грузия подключатся к инициативе, то в регион очень быстро придет стабильность. В ходе его визита в Турцию я разъяснил грузинскому премьеру данный вопрос. Анкара считает данную платформу важным шагом на пути к региональному миру", - добавил Эрдоган.