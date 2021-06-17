Эрдоган сообщил о намерении Байдена совершить визит в Турцию

Президент США Джо Байден выразил желание посетить Турцию с визитом, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что в настоящее время идет проработка этого плана.

Кроме того, Эрдоган отметил, что на переговорах с американским коллегий обсуждалась ситуация с российскими зенитными ракетными системами С-400 и программой истребителя F-35. "[США] не стоит ждать от Турции каких-то новых шагов по С-400 или F-35", - пояснил он, передает ТАСС.