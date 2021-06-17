В Кремле рассказали, какие темы обсуждались на саммите РФ-США

На встрече Владимира Путина с Джо Байденом были высказаны установочные позиции по Сирии, Ирану, Ливии и Украине, контакты будут продолжены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Темы затрагивались, установочная позиция была изложена, этими установочными позициями обменялись. Дальше контакты будут продолжаться", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Также представитель Кремля подтвердил обсуждение темы Ливии на переговорах двух глав государств.

Напомним, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня.