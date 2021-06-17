Ливень подтопил Ростов-на-Дону

Более 40 низменных территорий были подтоплены в Ростове-на-Дону после сильного ливня. В частности, речь идет о дороге в Халтуринском переулке в центре города, а также подъезды к главному железнодорожному вокзалу.

Также в результате разгула стихии были повалены десятки деревьев, проинформировали в городской администрации.

Сообщается, что дождь начался в городе в ночь на четверг и продолжает идти в настоящее время.

Согласно данным Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города, из-за неблагоприятных погодных условий в Ростове зафиксировано более 100 происшествий, в числе которых подтопление домовых территорий и падение деревьев и больших веток, передает РИА Новости.

В городе работают специалисты служб жизнеобеспечения города и бригады спасателей.