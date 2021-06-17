Кизилюртовский район Дагестана возглавил Рустам Татарханов

Сегодня, 17 июня, в Дагестане прошли выборы главы Кизилюртвоского района. Депутаты единогласно проголосовали за Рустама Татарханова.

Ранее Рустам Татарханов с 2015 года возглавлял управление образования муниципалитета, - сообщили в пресс-службе районной администрации, передает "АиФ-Дагестан".

Другим претендентом на эту должность был руководитель бюро медико-социальной экспертизы №26 в Кизилюрте Главного бюро МСЭ по Дагестану Амир Алибегов.