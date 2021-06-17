Глава Дагестана призвал активизировать прививочную кампанию

Врио главы Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики активнее вакцинироваться от коронавирусной инфекции нового типа, чтобы избежать повторения в регионе прошлогоднего сценария.

По его словам, в последние дни в республике наметилась тревожная тенденция к росту заболеваемости коронавирусом и численности госпитализированных. "Мы опять вынуждены увеличить коечный фонд для ковид-больных, к сожалению, не удается избежать и потерь. Нынешняя ситуация все больше напоминает нам о событиях годичной давности, когда в дома дагестанцев неожиданно пришла беда", - напомнил он, отметив, что "у нас есть шанс, и этот шанс – вакцинация".

Также он отметил, что в регионе приняты меры для проведения массовой вакцинации, которая является "кратчайшим путем к возвращению в русло нормальной жизни".