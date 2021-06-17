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Ильхам Алиев подписал распоряжение об очередном призыве на военную службу

Ильхам Алиев подписал распоряжение об очередном призыве на военную службу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня, 17 июня, подписал распоряжение о призыве граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

С 1 по 30 июля 2021 года на срочную действительную военную службу призываются граждане Азербайджана 2003 года рождения, которым ко дню призыва включительно исполнилось 18 лет, а также 1986-2002 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана, - говорится в документе.

Также с согласно распоряжению с 1 по 30 июля 2021 года увольняются в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 закона Азербайджана "О воинской обязанности и военной службе".

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