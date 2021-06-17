Володин прокомментировал встречу Путина и Байдена

Россия открыта для диалога на равных, только такой подход может быть эффективным, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя прошедший в Женеве саммит РФ-США.

"Россия открыта для диалога, но на равных. Как показала вчерашняя встреча нашего президента, Владимира Владимировича Путина, и президента США, только такой подход может быть эффективным", - сказал он.

Напомним, что первая встреча глав России и США состоялась в среду в Женеве, переговоры длились около четырех часов.