Аэропорт Симферополя закрыт из-за авиапроисшествия с лайнером из Москвы

Пассажирский Boeing, летевший из Москвы в Симферополь, после посадки в аэропорту в процессе руления частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) на спланированную часть летного поля, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Все пассажиры рейса были доставлены в терминал автобусами", - рассказали в аэропорту, добавив, что полоса заблокирована, до ее освобождения рейсы в аэропорту Симферополь не принимаются и не отправляются, передает "Интерфакс".

В аэропорту заверили, что в момент инцидента ВПП "находилась в нормативном состоянии, пригодном для совершения взлетов и посадок", а севший самолет принадлежит авиакомпании Pegas Fly Ikar.

"После посадки в сложных метеоусловиях самолет выкатился вправо за пределы ВПП", - добавили в воздушной гавани Крыма.

В то же время, как сообщил информированный источник, причиной инцидента, по предварительным данным, стало недостаточное сцепление полосы с шасси.

"В районе аэродрома слабый ливневой дождь, полоса мокрая, и экипаж не смог удержать лайнер на мокрой полосе", - сообщил он.

Порядка 300 пассажиров эвакуированы и доставлены в терминал, в медпомощи никто из них не нуждается.