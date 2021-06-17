Госдума "приземлила" IT-гигантов

Госдума приняла закон, обязывающий владельцев крупных информационных ресурсов открывать в России филиалы, представительства или учреждать российские уполномоченные юрлица.

В соответствии с принятым законом, "приземление" коснется социальных сетей, рекламных систем, аудиовизуальных сервисов, мессенджеров, магазинов, поисковиков, хостинговых провайдеров, а также игровых дистрибьюторов и онлайн-игр.

Уточняется, что законодательные нормы касаются зарубежных IT-гигантов, чья суточная аудитория в России превышает 500 тыс пользователей. Помимо этого, их владельцы должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить у себя электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

Неисполнение компаниями новых норм повлечет за собой комплекс "мер понуждения", прежде всего, экономических. В их числе – маркировка сайтов в поисковых системах информацией о неисполнении законодательства, исключение из выдачи поисковиков, запрет на рекламу ресурсов-нарушителей в России и на размещение на данных сервисах рекламы, ориентированной на жителей России. При повторных нарушениях возможно частичное или полное ограничение доступа к ресурсу.

Согласно предварительным данным, под действие законопроекта подпадает два десятка интернет-ресурсов, в частности, соцсети Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, видеохостинги You Tube, Twitch, мессенджеры и почтовые сервисы WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail, а также поисковики Google, Bing, провайдеры хостинга Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy, сервисы онлайн-торговли Aliexpress, Ikea, Iherb, а также Wikipedia.org. В Госдуме отметили, что список может быть скорректирован.