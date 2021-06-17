Седьмая Госдума РФ завершила работу

Госдума РФ на сегодняшнем пленарном заседании завершила весеннюю сессию, которая стала последней в седьмом созыве, - объявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Депутаты Госдумы седьмого созыва были избраны на выборах 18 сентября 2016 года. Палата начала работу с осенней сессии, первое пленарное заседание состоялось 5 октября 2016 года.

Всего в ходе созыва состоялось 427 пленарных заседаний, в ходе которых Госдума седьмого созыва успела рассмотреть в общей сложности почти 6,5 тыс законопроектов и принять почти 2,7 тыс законов, - сообщил в своей итоговой речи на заключительном пленарном заседании весенней сессии и созыва в целом Вячеслав Володин.

"Всего мы рассмотрели 6 479 законопроектов, принято 2 672 закона - 41,2%", - сказал он, отметив, что 2 020 законодательных инициатив перешло депутатам от предшествующих созывов, а к концу седьмого созыва эти законодательные завалы практически полностью удалось разгрести.

"В портфеле из них осталось 26 законопроектов - 1,2% от законодательных завалов, которые копились более 20 лет", - отметил спикер.

Также с октября 2016 года по сегодняшний день в Госдуму было внесено 5 500 новых законопроектов, из них рассмотрено 4 485 - 81,5%. "Это коэффициент полезного действия Государственной думы" - добавил Володин.

Со следующей недели депутаты будут работать в регионах, а с 19 июля по 29 августа уйдут в отпуск. Затем у них запланированы еще три региональных недели до выборов в Госдуму, которые состоятся 19 сентября.