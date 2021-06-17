Песков: Путин и Байден обсуждали ядерную сделку с Ираном

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе состоявшихся накануне переговоров затрагивали проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что российская сторона рассчитывает на полный возврат к исполнению соглашения.

Далее он подтвердил, что иранская проблематика затрагивалась в беседе лидеров в узком составе. "Там есть определенные наметки", - сказал Песков, комментируя сходства и расхождения в оценках ситуации в Москве и Вашингтоне. "Главное, что к комплексному плану [все] может и вернуться, все может вернуться на круги своя", - продолжил он, выразив удовлетворение наметившейся динамикой.

"Мы рассчитываем, что там удастся все-таки ситуацию из нынешнего состояния вывести", - указал представитель официальной Москвы.