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Аэропорт Майкопа будут строить вместе с курортом "Лагонаки"

Аэропорт Майкопа будут строить вместе с курортом &quot;Лагонаки&quot;

Строительство аэропорта в столице Адыгеи Майкопе включено в дорожную карту по созданию всесезонного горного экокурорта "Лагонаки".

"Сейчас планируем трафик достаточно консервативный - до 500 тыс отдыхающих в год. По результатам маркетинговых исследований, наличие аэропорта в Майкопе с возможностью приема гражданского авиасообщения позволит увеличить трафик на курорт в два раза", - рассказал генеральный директор НАО "Красная поляна" Андрей Круковский, передает ТАСС.

В Майкопе имеется военный аэропорт, реконструкция которого позволит использовать его в гражданских целях, - пояснил Круковский.

Напомним, всесезонный экокурорт "Лагонаки" планируется создать в регионе до 2025 года.

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Вестник Кавказа

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