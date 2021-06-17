Евросоюз сертифицировал российский экспресс-тест "Рапид Био"

Страны Евросоюза будут применять для тестирования коронавируса российские экспресс-тесты "Рапид Био", разработанные резидентом фонда "Сколково" – это первый российский тест, который зарегистрирован в Европейском союзе, сообщила пресс-служба фонда.

"Рапид Био" получила европейский сертификат CE mark. В ближайшее время компания планирует поставки в ЕС, где объем рынка составляет сотни миллионов тестов в месяц. Идут переговоры с дистрибьюторами из Франции, Италии, Латвии, Болгарии и Финляндии. Предварительно компания собирается экспортировать несколько миллионов тестов ежемесячно, - передает ТАСС.

Экспресс-тест "Рапид Био" позволяет менее чем за 10 минут определить наличие вируса c помощью мазка из носоглотки, он - своего рода аналог ПЦР-теста, но не требует дополнительного оборудования и лабораторных исследований, - говорится в сообщении.