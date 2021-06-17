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"Зебра" не спасла школьницу в Пятигорске

&quot;Зебра&quot; не спасла школьницу в Пятигорске

Водитель иномарки сбил ребенка на пешеходном переходе в Пятигорске, проинформировали в  УГИБДД ГУ МВД России.

Согласно предварительным данным, девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмой головы и переломом руки она была госпитализированы.

Уточняется, что за рулем находился житель соседнего региона, который за последние два года несколько раз привлекался к административной ответственности за грубые нарушения ПДД.

 

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Вестник Кавказа

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