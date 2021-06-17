Кубань и Дон возглавили антирейтинг неэкологичных регионов России

Кубань возглавила антирейтинг регионов России по числу новых загрязняющих атмосферу предприятий, также в первую тройку вошли Московская и Ростовская области, - говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В минувшем 2020 году на Кубани были открыты 1984 неэкологичных предприятия, в Московской области таковых насчитали 1218, а на Дону открылись 772 предприятия-загрязнителя окружающей среды. В рейтинг попали те регионы, в которых развита экономика, - передает "АиФ-Ростов".

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал Ростовскую область № 1 среди российских "зеленых" регионов, предложив основателю компании Tesla Илону Маску построить здесь завод компании.