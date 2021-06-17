Посол Антонов на днях вернется в США

Посол России в США Анатолий Антонов в ближайшие дни вернется в Вашингтон, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Пока нет… на днях, наверное, прилетит", - приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее об этом также сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. "Скоро, скоро! Анатолий Иванович сидит на чемоданах все время, как команда поступила непосредственно от президента", - сказал Рябков, добавив, что Антонов вернется в Вашингтон до конца месяца.

Напомним, что по итогам встречи Владимира Путина и Джо Байдена было объявлено о возвращении послов в Москву и Вашингтон.

Как отметил в интервью "Вестнику Кавказа" по итогам встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, возвращение послов является одним из двух ключевых результатов переговоров российского и американского президентов.

"Основные итоги встречи могут быть сведены к двум практическим результатам. Первое – это, конечно, возвращение послов и начало обсуждения нормализации отношений на дипломатическом фронте с тем, чтобы улучшить или усовершенствовать работу дипломатических представительств", - прежде всего отметил он.

Второй результат – это готовность России перестать считать США недружественным государством. "В перспективе, может быть, Россия исключит США из списка недружественных государств, поскольку это и было связано с отзывом послов. Это тоже важная позиция, которая пока остается", - обратил внимание Владимир Васильев.

Полную версию интервью с американистом читайте в 16:00.