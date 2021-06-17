В Кремле поддержали решения некоторых регионов по обязательной вакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поддерживает решения ряда регионов о введении обязательной вакцинации.

"С учетом ситуации это правильно", - сказал представитель Кремля.

Также он отметил, что целиком и полностью поддерживает рекомендации по допуску в вузы только вакцинированных студентов.

Ранее ректор Высшей школы экономики заявил о том, что ВШЭ со следующего года, вероятно, будет допускать к очной учебе только вакцинированных от коронавируса студентов и сотрудников.