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Кремль: мнения России и США по Белоруссии расходятся

Кремль: мнения России и США по Белоруссии расходятся

Расхождения между Россией и США отмечаются по белорусской теме, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Естественно, расхождения по Белоруссии", - сказал Песков, отвечая на вопрос о темах, в которых Путин и Байден расходятся во взглядах, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря, на переговорах лидеров России и США стало ясно, что сблизить позиции по Белоруссии невозможно.

"Было констатировано, что это вот то самое место, где, наверное, вряд ли нужно пытаться сблизить позиции - это невозможно", - подчеркнул Песков.

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Вестник Кавказа

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