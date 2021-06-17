Казахстанские селекционеры вывели засухоустойчивую пшеницу

Казахстанские ученые вывели новый сорт пшеницы "Таймас", отличающегося ранним созреванием и повышенной засухоустройчивостью, - сообщает "Хабар 24".

Урожайность "Таймаса", по оценкам специалистов, составит 35 ц с га, он относится к среднеспелому типу созревания и отличается не только устойчивостью к засухе, но и к болезням, бурой ржавчине, - рассказал заведующий отделом пшеничной селекции Адильхан Бабкенов, передает Sputnik Казахстан.

В минувшем году казахстанские аграрии намолотили 20,1 млн т зерна при средней урожайности 12,8 ц с га, что позволило не только полностью обеспечить внутреннюю потребность страны, но и экспортировать в 40 стран мира 7-8 млн т зерна, - сообщили в Минсельхозе страны.