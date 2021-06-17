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Следить за соблюдением антиковидных мер в Сочи будут волонтеры

Следить за соблюдением антиковидных мер в Сочи будут волонтеры

Власти Сочи привлекут волонтеров к контролю за соблюдением масочного режима и социальной дистанции на курорте для сохранения стабильной эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"Необходимо привлечь волонтеров для раздачи масок и контроля над соблюдением социальной дистанции в местах массового скопления людей", - приводит пресс-служба слова главы города, передает ТАСС.

Также он поручил увеличить частоту санитарной обработки улиц, остановочных пунктов, подземных пешеходных переходов, парков, скверов, набережных и мест массового скопления людей, - говорится в сообщении.

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