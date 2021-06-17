Москвичей просят в нерабочие дни отказаться от использования городского транспорта

Жителей Москвы просят в объявленную нерабочей неделю с 15 по 19 июня не пользоваться общественным транспортом без крайней необходимости, говорится в сообщении департамента транспорта Москвы.

"Мы очень просим наших пассажиров передвигаться по городу только в случае крайней необходимости, а в общественном транспорте надевать маску и перчатки", - обратился заммэра Максим Ликсутов, призвав к соблюдению социальной дистанции.

"Берегите себя и проявляйте заботу о других", - сказал он.